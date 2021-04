Atlético : "Je connais le chemin...", la course au titre relancée en Liga n'inquiète pas Simeone

Diego Simeone ne s'est pas démonté malgré la défaite à Séville. Oui, la course au titre est relancée en Liga avec un Reak Madrid à trois points et un Barça à quatre unités. Mais El Cholo rappelle que les Colchoneros ont déjà lutté pour le titre. Et l'ont même remporté en 2014...