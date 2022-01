Bahoken "choqué" par les pressions pour l'annulation de la CAN 2021

Extrait du podcast After Galaxy, épisode 21 : Présentation de la CAN 2021.

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/episode-20-presentation-de-la-can-2021-761382.html

"On ne comprenait pas pourquoi certaines personnes envisageaient le report" du tournio, confie Stéphane Bahoken. L'international camerounais, pays hôte de la CAN 2021, réagit aux annonces et prises de parole qui ont menacé la tenue de la compétition.