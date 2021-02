Barça : "Un penalty litigieux", Koeman défend Lenglet et reconnaît être davantage déçu que face au PSG

Le Barça a manqué une occasion d'asseoir sa troisième place et se rapprocher un peu plus duo madrilène formé par l'Atlético et le Real en tête. Les Blaugrana ont en effet concédé le nul contre Cadix sur un pénalty très litigieux selon Ronald Koeman. La "faute" concédée par Lenglet paraît en effet peu évidente. Le technicien néerlandais reconnait que sa déception est sans doute plus grande que face au PSG, mardi dernier.