Belgique : "Ce qu'a fait Hazard est extraordinaire" juge Bodmer

"Est-ce que tu as beaucoup de joueurs qui ont commencé tôt avec ce profil-là et dure à 28-30 ans ? Il a montré son potentiel et ce qu'il a fait est extraordinaire"

Mathieu Bodmer refuse de parler de gâchis quant à la carrière d'Eden Hazard