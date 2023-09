Big 4 : Giroud et Leao enfoncent la Roma de Mourinho… les chocs et résultats du 1er, 2 et 3 septembre

L’AC Milan a remporté un 3e succès en autant de matches ce vendredi en Serie A en remportant le choc face à la Roma (1-2). Les Rossoneri peuvent remercier Olivier Giroud et Rafael Leao, buteurs du jour pour les Milanais. Retrouvez les chocs et les résultats du 1er, 2 et 3 septembre 2023.