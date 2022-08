Bordeaux : "Ils sont en train de montrer qu’ils ont le niveau", Guion encense ses jeunes

Bordeaux a vécu un été plus qu'agité. Après avoir frôlé le dépôt de bilan, les Girondins ont eu l'autorisation de repartir en Ligue 2, 3 jours avant le début du championnat. En plus de tout ça, la masse salariale du club a été encadrée par la DNCG. Impossible donc pour Bordeaux de recruter comme il l'avait prévu et même d'homologuer les contrats des joueurs libres qui sont arrivés en début de prépa. Bordeaux a donc puisé dans on centre de formation et ça marche. La plupart des jeunes ont découvert le monde professionnel il y a 2 mois et disputés leurs premiers matchs en pro. Il jouait en réserve ou en U19. Bien encadré par des joueurs d'expérience, ils se retrouvent sur le podium de la Ligue 2 avec 0 but encaissé.