Brésil – Argentine : Match déjà arrêté après cinq minutes, l’agence sanitaire sur le terrain

Ça se chauffe sur les bancs dès l'entame de ce Brésil-Argentine ! Les Argentins rentrent aux vestiaires alors qu'il y aurait des membres de l'agence de vigilance sanitaire brésilienne. Pour rappel, quatre joueurs argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero) ont voyagé depuis l'Angleterre cette semaine et auraient fait de fausses déclarations, d'après les autorités sanitaires brésiliennes. Le pays impose en effet une quarantaine aux personnes arrivant du Royaume-Uni. Les autorités brésiliennes ont tenté d'isoler et d'expulser les quatre joueurs à l'hôtel des Argentins, mais le groupe au complet a ensuite rejoint le stade pour disputer le match.