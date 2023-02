Brésil : coups de poing, coups de pied et match stoppé... le derby Paranense - Coritiba vire au pugilat

C'est souvent chaud entre l'Athletico Paranense et Coritiba. Et pour cause, les deux équipes issues de la même ville se rencontrent régulièrement. Ce derby surnommé l'Athletiba a viré au pugilat ce week-end. Avec des images bien tristes. Et un spectacle déplorable que l'arbitre a préféré interrompre sur le score de 1-1...