Bayern : Gnabry, Müller, Coman... des tensions autour de la gestion de Nagelsmann

Grâce à une frappe monumentale de Joshua Kimmich, le Bayern a évité la défaite face à Cologne en Coupe d'Allemagne. Mais depuis la reprise, le bilan reste moyen dans le jeu et les résultats. Un nul plutôt heureux face à un Leipzig dominateur et un autre ce mardi arraché dans les derniers instants... Les tensions sont vives et la gestion de Nagelsmann agace certains cadres.