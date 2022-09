Bayern Munich : "Je ne suis pas responsable de tout" lâche Nagelsmann

Les Bavarois n'ont remporté aucun de leurs 4 derniers matches de Bundesliga. Une série noire pour l'ogre allemand, et les critiques se font de plus en plus entendre à l'encontre de son entraîneur, Julian Nagelsmann. Mais le coach munichois a haussé le ton en conférence de presse.