Bundesliga : Avec 41 buts, Lewandowski détrône Gerd Müller !

Un nouveau record en Bundesliga ! Samedi, Robert Lewandowski a inscrit son 41e but en une seule saison dans le championnat d’Allemagne. Opposé à Augsbourg lors de la 34e et dernière journée, le Bayern, déjà sacré, s’est imposé 5-2. Le Polonais, buteur à la 90e minute, bat ainsi le record mythique de Gerd Müller et ses 40 buts inscrits lors de la saison 1971-1972.