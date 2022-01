CAN 2021 10 janvier : Le Sénégal et le Maroc entrent en lice

Deuxième journée de la CAN 2021, au Cameroun. Après l'entrée en lice du pays hôte, 4 matches sont au programme ce lundi 10 janvier dans les groupes B et C. Le Sénégal et le Maroc débutent leur tournoi. Mardi, le Nigeria et l'Algérie disputeront leur premier match.