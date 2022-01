CAN 2021 : Cameroun pays hôte, Algérie tenante du titre... Qui part favori ? (After Galaxy)

Extrait du podcast After Galaxy, épisode 21 : Présentation de la CAN 2021.

Reportée d'un an, la CAN 2021 aura finalement lieu du 9 janvier au 6 février, au Cameroun. À domicile, les Lions indomptables partent avec l'étiquette de favori, reconnait Stéphane Bahoken, invité du podcast. Il faudra bien sûr surveiller le Sénégal, l'Egypte, et bien sûr l'Algérie tenante du titre. Même si la sélection de Djamel Belmadi semble davantage se focaliser sur la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar.