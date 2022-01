CAN 2021 : Le Sénégal s'en sort grâce à un penalty à la 94' face au Zimbabwe

Deuxième jour de la Coupe d'Afrique des Nations, après le coup d'envoi donné par le pays hôte, le Cameroun. Pour son entrée en lice, le Sénégal de Sadio Mané a dominé une vaillante équipe du Zimbabwe grâce à un penalty obtenu dans la dernière minute. Le dernier finaliste devra se montrer bien plus incisive pour dominer la Guinée et le Malawi, autres équipes du groupe B. À 17h, le Maroc affronte le Ghana et, toujours dans le groupe C, les Comores défient le Gabon.