CAN 2022 18 janvier : Le Sénégal ne doit pas se louper, groupes B et C au programme

Fin des matches pour les groupes B et C ce mardi 18 janvier avec Malawi - Senegal et Zimbabwe - Guinée à 17h, puis Gabon - Maroc et Ghana - Comores à 20h. Seul le Maroc est déjà qualifié pour les huitièmes de finale.