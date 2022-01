CAN 2022 : arbitre totalement perdu et fin de match surréaliste entre la Tunisie et le Mali

Ubuesque, improbable, surréaliste ! La fin de match totalement folle entre la Tunisie et le Mali (victoire des Maliens 1-0) restera d'ores et déjà comme l'une des images fortes de cette CAN 2022. L'arbitre a totalement déraillé en fin de partie. Sifflant une première fois la fin du match à la 86e minute... puis avant le début du temps additionnel. La colère des Tunisiens n'a rien changé. Le match devait reprendre mais les Aigles de Carthage ne se sont pas présentés. Et la victoire malienne a été entérinée. Im-pro-ba-ble !