CAN 2022 : Deuxième journée des huitièmes, le Cameroun défie les étonnantes Comores

Deux rencontres au programme : Guinée - Gambie à 17h, et Cameroun - Comores à 20h. La veille, la Tunisie et le Burkina Faso se sont qualifiés pour les quarts de finale en disposant du Nigeria et du Gabon.