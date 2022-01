CAN 2022 : l'arbitre de Tunisie - Mali victime d'une insolation ?

On ne sait toujours pas ce qui est passé par la tête de l'arbitre zambien, J. Sikwaze. Mais la fin de match surréaliste entre la Tunisie et le Mali restera dans les annales. Arrêtée à deux reprises trop tôt - et la deuxième sans temps additionnel - elle a provoqué une énorme colère côté tunisien. Le patron des arbitres aurait avancé une première explication à ce tollé. L'arbitre central aurait eu une insolation.