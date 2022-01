CAN 2022 : le Maroc assure sa qualification face aux Comores, le Malawi bat le Zimbabwe

Dans la 2e journée de la CAN 2022, le Maroc s'est imposé face aux Comores (2-0) dans le groupe C grâce à Selim Amallah et Zakaria Aboukhlal et se qualifie en 1/8es de finale. Dans le groupe B, le Malawi a battu le Zimbabwe (2-1).