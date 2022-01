CAN 2022 : "On fait sécher nos vêtements sur des buissons", la colère du Malawi

Le sélectionneur du Malawi a dénoncé les conditions d'accueil de ses joueurs et son staff au cours de la CAN 2022, au Cameroun. "Imagineriez-vous Sadio Mane ou Harry Kane devant laver leurs slips et leurs vêtements seuls, et les accrocher aux buissons (pour les faire sécher) ? Vous ne feriez jamais cela, mais le Malawi a dû passer par là", a dénoncé Mario Marinica face aux médias.