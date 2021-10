Chauves contre chevelus, le choc désopilant pour promouvoir le foot amateur (avec Nivet et Elana)

Une affiche inédite a opposé chauves et chevelus au stade de la Créchère à La Rabatelière ce samedi devant 1000 pelés et 300 tondus. Les crânes glabres de Benjamin Nivey et Steeve Elana l'ont emporté d'un cheveu, aux tirs aux buts.