Chute en bourse, avenir incertain de ten Hag... l'Ajax secouée par l'affaire Overmars

Depuis la démission de Marc Overmars dimanche dernier, l'Ajax est plongée dans une tempête médiatique. Et les révélations se poursuivent autour du désormais ex-directeur sportif du club néerlandais . Des employées auraient reçu des photos de son sexe. ET Overmars aurait également instauré une culture "sexiste" au sein de l'Ajax. Le club a chuté en bourse et l'avenir de son coach Erik ten Hag - proche d'Overmars - est peut-être en suspens.