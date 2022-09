Youth League en direct: le PSG en démonstration face à la Juventus

Bonjour et bienvenue à tous pour ce match de Youth League

C'est le premier de ce PSG new look qui a opéré un sacré dégraissage cet été, notamment chez ses jeunes espoirs. Voici la compo du PSG, où on voit qu'il n'y a pas beaucoup de titulaires qui l'étaient déjà la saison dernière. Autant de raisons de découvrir ce PSG new look. Coup d'envoi à 14h.