"Complémentarité" avec Diani, "grande attaquante"... Les Bleues emballées par "l'atout" Le Sommer

3 matches, 3 buts. Eugénie Le Sommer réussit sa Coupe du monde à l'image du parcours impeccable des Bleues en Australie/Nouvelle-Zélande. Au lendemain de la victoire nette et sans bavure face au Maroc en 8e de finale (4-0), Ève Périsset et Grace Geyoro se sont exprimées sur les qualités de la Lyonnaise. A la fois buteuse de premier ordre et capable d'être complémentaire de Kadidiatou Diani.