Conference League : Feyenoord, "l'OM des Pays-Bas" ? (After Galaxy)

Extrait de l'épisode 34 : Feyenoord, quand l'OM défie « Le club du peuple » des Pays-Bas"





A l'occasion de la demi-finale d'Europa Conference League entre l'Olympique de Marseille et le Feyenoord, le podcast After Galaxy vous emmène à la découverte de l'adversaire de l'OM, de son histoire, son palmarès ; de ses principaux atouts (Sinisterra, Kocku…) ; de son entraîneur, Arne Slot ; de son mythique stade De Kuip ; de ses supporters, parmi les plus bouillants du continent de la ville de Rotterdam… Surnommé « Le club du peuple » aux Pays-Bas, la formation de Rotterdam fait partie du « Top 3 » du football néerlandais avec l'Ajax et le PSV.