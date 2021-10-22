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Conference League : L'intégrale buts de la J3 avec le Stade Rennais, la Roma, Feyenoord...

A
HELSINKI 0-5 MACCABI TEL-AVIV
ALASHKERT 0-3 LASK

B
PARTIZAN 0-1 LA GANTOISE
FAMAGOUSTE 2-2 FLORA TALINN

C
BODO GLIMT 6-1 ROMA
CSKA SOFIA 0-1 ZORYA

D
CLUJ 0-1 ALKMAAR
JABLONEC 2-2 RANDERS

E
FEYENOORD 3-1 UNION BERLIN
MACCABI HAIFA 1-0 SLAVIA PRAGUE

F
COPENHAGUE 1-2 PAOK
SLOVAN BRATISLAVA 2-0 LINCOLN

G
MURA 1-2 RENNES
VITESSE 1-0 TOTTENHAM

H
BALE 3-1 OMONIA
QARABAG 3-1 KAIRAT
Le | Durée : 13:26

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