Conference League : L'intégrale buts de la J3 avec le Stade Rennais, la Roma, Feyenoord...
A
HELSINKI 0-5 MACCABI TEL-AVIV
ALASHKERT 0-3 LASK
B
PARTIZAN 0-1 LA GANTOISE
FAMAGOUSTE 2-2 FLORA TALINN
C
BODO GLIMT 6-1 ROMA
CSKA SOFIA 0-1 ZORYA
D
CLUJ 0-1 ALKMAAR
JABLONEC 2-2 RANDERS
E
FEYENOORD 3-1 UNION BERLIN
MACCABI HAIFA 1-0 SLAVIA PRAGUE
F
COPENHAGUE 1-2 PAOK
SLOVAN BRATISLAVA 2-0 LINCOLN
G
MURA 1-2 RENNES
VITESSE 1-0 TOTTENHAM
H
BALE 3-1 OMONIA
QARABAG 3-1 KAIRAT
HELSINKI 0-5 MACCABI TEL-AVIV
ALASHKERT 0-3 LASK
B
PARTIZAN 0-1 LA GANTOISE
FAMAGOUSTE 2-2 FLORA TALINN
C
BODO GLIMT 6-1 ROMA
CSKA SOFIA 0-1 ZORYA
D
CLUJ 0-1 ALKMAAR
JABLONEC 2-2 RANDERS
E
FEYENOORD 3-1 UNION BERLIN
MACCABI HAIFA 1-0 SLAVIA PRAGUE
F
COPENHAGUE 1-2 PAOK
SLOVAN BRATISLAVA 2-0 LINCOLN
G
MURA 1-2 RENNES
VITESSE 1-0 TOTTENHAM
H
BALE 3-1 OMONIA
QARABAG 3-1 KAIRAT
Le | Durée : 13:26