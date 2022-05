Conference League : Le Feyenoord en pleine renaissance ? (After Galaxy)

Extrait de l'épisode 38 du podcast RMC After Galaxy spécial Finale d'Europa Conference League : AS Roma - Feyenoord.

Vainqueur de la Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1970 et de la Coupe UEFA en 2002, Feyenoord retrouve une finale européenne. Les Néerlandais défient la Roma en finale d'Europa Conference League. L'After Galaxy s'est penché sur l'histoire du club de Rotterdam, dans l'ombre de l'Ajax et du PSV depuis plusieurs années.