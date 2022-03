Conference League : Le tirage au sort des quarts et des demi-finales avec Marseille

Plus que 8 équipes engagées dans UEFA Conference League, dont l'Olympique de Marseille.

Matches aller le 7 avril, retour le 14 avril.





Bodo Glimt vs Roma

Feyenoord vs Slavia Prague

Marseille vs PAOK

Leicester vs PSV