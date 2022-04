Conference League : Revivez Feyenoord - Slavia Prague diffusé sur Le 7/7, le Twitch de RMC SPORT

La chaine Twitch RMC Sport a diffusé le jeudi 7 avril 2022 le quart de finale aller de Conference League entre Feyenoord et le Slavia Prague (3-3). Revivez les six buts en double fenêtre avec les commentaires d'Hamza Rahmani, et Sean Garnier en plateau !