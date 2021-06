Copa America : Le rêve ultime de Messi ? "Gagner quelque chose avec l'Argentine"

Si son palmarès impressionnant est fourni en club et individuellement, Lionel Messi n'a rien à se mettre sous la dent en sélection hormis diverses finales perdues à la Copa America et à la Coupe du monde 2014 (sans compter le seul titre à son palmarès national, l'olympique en 2008). Son plus grand rêve "de remporter quelque chose avec l'Argentine" est encore à sa portée avec la prochaine Copa America au Brésil.