Burkina Faso-Tunisie en direct: Khazri titulaire, Traoré remplaçant

Traoré remplaçant pour les Étalons

Le Burkina Faso va devoir faire sans son meilleur élément, l'ancien lyonnais Bertrand Traoré, seulement remplaçant. Il a disputé trois matchs dans cette CAN, pour un but et une passe décisive. C'est Djibril Ouattara qui prendra l'axe de l'attaque des Étalons.