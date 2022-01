CAN en direct: suivez le duplex Burkina Faso-Ethiopie et Cap Vert-Cameroun CPV 0 0 CMR 26'

Payss hôte de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, le Cameroun visera une troisième victoire en trois matchs ce lundi face au Cap-Vert (17h00). Au même moment, l'autre match du groupe A verra s'affronter le Burkina Faso et l'Ethiopie. Le duplex de la troisième journée de la CAN est à suivre en direct commenté dès 17h sur le site et l'app RMC Sport.