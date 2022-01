Maroc-Comores en direct: Aguerd tout proche de faire le break pour les Marocains

Boufal en grande forme

En difficulté lors de la saison 2019-2020 avec Southampton où il n'avait marqué aucun but en Premier League, Sofiane Boufal revit depuis son retour à Angers en 2020.

Cette saison, l'attaquant compte cinq buts et trois passes décisives en Ligue 1. En sélection, le Marocain s'est déjà illustré à la CAN avec ce but inscrit contre le Ghana. Un élément dangereux que les Comoriens auront intérêt à surveiller