Nigeria-Tunisie en direct: les Aigles de Carthage amoindris face aux Super Eagles en 8e

Bonsoir et bienvenue pour ce 8e de finale de la CAN !

Le Nigeria et la Tunisie se retrouvent en 8e de finale de la CAN, ce dimanche à Garoua. Les Super Eagles, qui ont terminé en tête de leur groupe lors des phases de poules avec trois victoires, auront la faveur des pronostics face aux Aigles de Carthage. Troisièmes du groupe F derrière le Mali et la surprenante équipe de Gambie, les Tunisiens ont été repêchés parmi les meilleurs troisièmes malgré deux défaites et une victoire.