Canet 2-1 OM : Le manager catalan révèle les exigences condescendantes de Marseille

Jordi Delclos, manager de Canet RFC, était l'invité de l'After sur RMC, dimanche, après la victoire des Catalans sur l'OM (2-1) en 16e de finale de la Coupe de France. "L'OM a demandé d'évacuer la tribune, de tondre et arroser la pelouse mais on a refusé tout ça. On était là pour gagner, pour faire notre match".