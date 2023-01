Châteauroux 1-3 PSG : "J'ai été satisfait d'eux" Galtier félicite les titis parisiens

Bitshiabu, Zaïre Emery et Gharbi, ils étaient trois titis parisiens à débuter la rencontre contre Châteauroux. Sans son trio de stars Mbappé, Messi et Neymar, le PSG malmené s’est finalement imposé à Châteauroux (1-3) en 32e de finale de Coupe de France. Devant au score rapidement grâce à Hugo Ekitike (13e), ce PSG remanié a concédé l’égalisation avant la pause et a finalement dû patienter jusqu’à la 78e minute pour que Carlos Soler puis Juan Bernat (90e+1) mettent fin au suspense.