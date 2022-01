Coupe de France (F) : Paris étrille Lyon (3-0), "une grosse déception" pour Bompastor

Le PSG a largement dominé l’OL (3-0), samedi en 8es de finale de la Coupe de France (F). "Un grosse déception" pour Sonia Bompastor, l’entraîneure des Gones. "On est déçues. Nous sommes des compétiteurs, on a la haine de la défaite. Ce soir, on ne peut pas être satisfait de l’élimination et du résultat".