Coupe de France : l'amertume des dirigeants du Cannet toujours sans solution pour accueillir l'OM

Plus certain que le Cannet soit si heureux d'affronter l'OM en 32e de finale de Coupe de France (19 décembre). Le club de National 3 n'a aucune solution pour accueillir le club phocéen et a proposé - sans succès - de jouer au Vélodrome. Économiquement et à moins d'une grosse affluence plus qu'incertaine, le club phocéen serait perdant. Plusieurs options sont encore à l'étude mais aucune n'est totalement satisfaisante. D'où un blocage qui provoque le fatalisme et la résignation chez les dirigeants cannetans. A commencer par le directeur sportif, Christian Lopez.