Coupe de France : L’emblématique Anny Courtade veut redonner à l’AS Cannes sa grandeur d’antan

A 82 ans, celle qui a fait du RC Cannes volley, le club le plus titré des sports collectifs français, déborde toujours d’énergie et d’ambitions. Présidente du club de football depuis 2019, après avoir longtemps refusé, Anny Courtade espère replacer l’AS Cannes, aujourd’hui en N3 et adversaire de Dijon ce samedi en 32e de finale de Coupe de France, dans le monde professionnel.