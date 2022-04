Coupe de France : Le marathon de 2 supporters niçois vers le Stade de France pour la bonne cause

Iclo et Cindy sont partis ce lundi matin à 7h de l’Allianz Riviera pour un périple de 850 kilomètres à destination du Stade de France. L’arrivée est prévue le 7 mai pour la finale de Coupe de France entre Nice et Nantes. Un défi pour une bonne cause.