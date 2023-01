Coupe de France : Le programme des clubs de Ligue 1 en 32es

Les 6, 7 et 8 janvier, avec deux chocs entre clubs de Ligue 1. Le PSG défie Châteauroux (National) et l'OM Hyères (N2). Monaco, Lyon, Rennes et Montpellier devront se défaire de clubs de Ligue 2.