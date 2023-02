Coupe de France : Nantes-Lens à huis clos, "on veut bien accueillir" sourit Haise

Le quart de finale de Coupe de France entre Nantes et Lens prévu le 1e mars à la Beaujoire doit se disputer à huis clos. L'entraîneur des Sang et Or propose avec humour de délocaliser la rencontre à Bollaert.