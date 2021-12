Coupe de France : PSG, OM, Lens, les affiches des 16e de finale

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a eu lieu ce dimanche, avant le coup d'envoi du dernier match entre l'Entente Feignies-Aulnoye et le PSG. Parmi les plus belles affiches, un derby du nord entre Lens et Lille.