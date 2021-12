Coupe de France: Rennes-Lorient en direct

7e affrontement en Coupe de France

Dans le passé, Rennes et Lorient se sont déjà joués à six reprises dans la compétition, pour trois victoires de chaque côté. Le dernier breton entre Rouge et Noir et Merlus date de 2009. A l'époque, les Rennais avaient battu les Lorientais 3-0 avec des buts de Briand, Danzé et Kembo-Ekoko.