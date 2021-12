Coupe de France : "si on est là ce n'est pas par hasard", l'entraîneur de Chauvigny veut croire en ses chances face à l'OM

"On a travaillé pour, si on est là ce n'est pas par hasard"

Stéphane Malloyer, entraîneur de Chauvigny futur adversaire de l'OM, veut croire en ses chances et en la magie de Coupe de France #RMCLive