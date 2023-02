Coupe de France : "Un magnifique trophée et des émotions particulières", Haise fan de la Coupe

Le RC Lens a arraché sa qualification en quart de finale de la Coupe de France aux dépends du FC Lorient. Les Sang et Or ont bénéficié du d'un pénalty raté par Enzo Le Fée, sur la barre, et d'une parade de Leca face à Koné pour rejoindre le FC Nantes en quart de finale. Les Lensois vivront donc leur 3ème déplacement après Brest, Lorient, rendez vous à la Beaujoire le 28 février ou 1er mars prochain.