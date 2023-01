EN DIRECT - Brest-Lens en direct: suivez la dernière affiche 100% L1 des 16es de Coupe de France

Des dynamiques contraires

Si Brest vient d'enchaîner trois défaites et deux nuls en Ligue 1 et se trouve en position de premier relégable (17e), le RC Lens est toujours solide dauphin du PSG après l'avoir notamment battu le 1er janvier (3-1). Les Sang et Or n'ont plus perdu depuis le 9 octobre dernier, contre le LOSC (0-1).