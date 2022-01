Incidents Paris FC - OL : Ferracci fait appel contre des sanctions "injustes" et "une disproportion totale"

Présent en conférence de presse ce mercredi, Pierre Ferracci a confirmé l'information qui circulait plus ou moins depuis quelques heures. Le Paris FC fait bien appel de la sanction adressée par la FFF après les incidents de la rencontre entre la formation parisienne et l'OL. Hormis une amende de 10000 euros et le match déclaré perdu pour les deux équipes, les cinq prochaines rencontres à domicile devront se jouer loin de Charléty (Le Havre, Ajaccio, Quevilly, Sochaux, Niort). Une sanction totalement disproportionnée selon le patron du club francilien. Qui fait référence aux mesures dont avaient écopé l'OL et Nice après leur match arrêté en Ligue 1 cette saison.