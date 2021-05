Monaco : "Il est de temps de retrouver la finale" clame Kovac qui ne prendra pas les amateurs de Rumilly de haut

Alors que Montpellier et le PSG s'affrontent ce mercredi (21h00) pour le premier strapontin en finale de Coupe de France, Monaco et Rumilly-Vallières, club de N2, se disputeront le deuxième ce jeudi (21h15). Onze ans après sa dernière finale dans cette compétition, Monaco et Kovac espèrent y retourner. Et selon le technicien croate, il ne faut pas faire l'erreur de croire que ce ticket pour le Stade de France est déjà composté.