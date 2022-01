Nantes-Brest en direct: les Nantais font le break, Blas est en feu!

Zoom sur la composition de départ de Nantes...

Par rapport au dernier match et à la victoire contre Lorient (4-2), dimanche, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré effectue quatre changements dans son onze de départ. Alban Lafont, Fabio, Samuel Moutoussamy et Osman Bukari prennent place sur le banc et sont remplacés par Rémy Descamps, Roli Perreira de Sa, Sébastien Corchia et Marcus Coco.

Un système en 5-3-2: Descamps - Corchia, Appiah, Girotto, Pallois (c), Merlin - Blas (c), Pereira de Sa, Chirivella - Coco, Kolo Muani.

Remplaçants: Lafont (g), M'Bemba, Fabio, Doucet, Bukari, Moutoussamy, Cyprien, Geubbels, Augustin.